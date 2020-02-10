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Вторник, 11 февраля 2020, 01:20 мск

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На руках наркоманов обнаружили следы кокаина даже после мытья

Британские ученые нашли способ быстро определить, контактировал ли человек с наркотиками. При этом даже тщательное мытье рук не поможет скрыть правду.

Результаты исследования специалистов Суррейского университета, опубликовал журнал Scientific Reports. Ученые применяли масс-спектрометрический анализ отпечатков пальцев. Для тестирования отпечатки взяли у пациентов реабилитационной клиники.

Было известно, что больные наркоманий контактировали с наркотическим веществом в период до 24 часов. Анализ отпечатков пальцев показал наличие кокаина. Затем испытуемые вымыли руки, однако тест все равно выявил наркотик.

Примечательно, что у добровольцев, которые не принимали запрещенных веществ, а лишь потрогали наркотики для эксперимента, следы были обнаружены до мытья рук и лишь у некоторых после. По словам ученых, так можно отличить тех, кто распространяет наркотики, от тех, кто их принимает.

Лондон, Зоя Осколкова

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