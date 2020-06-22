Вблизи Стоунхенджа нашли внушительный памятник эпохи неолита

В Великобритании археологам удалось при помощи радиолокационного зонда обнаружить в нескольких километрах от Стоунхенджа два десятка загадочных рукотворных ям, передает BBC. По мнению исследователей, комплекс ям представляет из себя сакральную ограду неолитического поселения Даррингтон-Уоллс.

Ученые отметили внушительные размеры рвов. Их ширина превышала 10 метров, а глубина – 5 метров. Диаметр образованного крупными ямами круга превышает 2 километра. По оценкам исследователей, примерный возраст сооружения составляет 4,5 тыс лет, а служило оно для исполнения ритуалов неизвестных ныне религиозных практик, например, для защиты от духов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 23.06.20

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