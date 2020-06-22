российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 июня 2020, 03:18 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Вблизи Стоунхенджа нашли внушительный памятник эпохи неолита

Фото: Reuters

В Великобритании археологам удалось при помощи радиолокационного зонда обнаружить в нескольких километрах от Стоунхенджа два десятка загадочных рукотворных ям, передает BBC. По мнению исследователей, комплекс ям представляет из себя сакральную ограду неолитического поселения Даррингтон-Уоллс.

Ученые отметили внушительные размеры рвов. Их ширина превышала 10 метров, а глубина – 5 метров. Диаметр образованного крупными ямами круга превышает 2 километра. По оценкам исследователей, примерный возраст сооружения составляет 4,5 тыс лет, а служило оно для исполнения ритуалов неизвестных ныне религиозных практик, например, для защиты от духов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 23.06.20

Во льдах Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов. / Британские ученые нашли разгадку тайны Бермудского треугольника в Сибири. / На Украине под контролем США создадут новейшую историю страны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Самолет сломался»: президент Хорватии отказался от визита в Москву на парад Победы

В Черногории оппозиция штурмом вернула себе здание администрации города Будвы

«Предоставлена реальная возможность выбора»: международные наблюдатели оценили избирательную кампанию в Сербии

«Сработало ощущение гражданской солидарности»: эксперт объяснил причины убедительной победы партии Вучича на выборах в Сербии

«Цунами №2»: лидер сербских социалистов оценил итоги парламентских выборов

«Такое переживаю впервые»: результаты выборов в сербский парламент оказались беспрецедентными

Пушков назвал новую вспышку Covid-19 в Китае «странной»

Черногория снова вышла на православный протест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Россия, Европа,