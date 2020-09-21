В метро Киева нашли неизвестные науке бактерии

В киевском метро ученые обнаружили неизвестные науке бактерии. Об этом сообщают специалисты проекта MetaSUB, которые проводят микробиологические исследования, собирая образцы метрополитенах по всему миру.

Сбор образцов проводится с поручней и сидений вагонов, со стен станций и других поверхностей, например, эскалаторов. Лабораторные исследования проводятся в Нью-Йорке.

Киевское метро стало участником проекта только в 2017 году, отмечает Znaj.ua. Образцы в Киевской подземке собирают раз в год, 21 июля. Сбор образцов в метро столицы Украины проводят волонтеры. Проведя анализ собранных в этом году образцов, американские ученые констатировали, что от 10 до 80% геномов принадлежат микроорганизмам, которые не удается идентифицировать по существующим базам данных.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 21.09.20

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