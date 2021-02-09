В Америке нашли бусы из Европы, попавшие туда до Колумба

Археологи обнаружили в Северной Америке стеклянные бусы, предположительно, изготовленные в Европе. Примечательно, что украшение попало на континент задолго до того, как Колумб его открыл. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом American Antiquity.

Ученые ведут исследования в вечной мерзлоте Пуньяк-Пойнта на Аляске. Первые раскопки проводили здесь еще в 50-х годах ХХ века, однако потом изыскания прекратили и возобновили лишь в начале 2000-х годов.

Специалисты обнаружили несколько стеклянных бусин синеватого цвета, размером с ягоду, а также медные браслеты, веревку из древесной коры и остатки других украшений. Радиоуглеродный анализ показал, что эти предметы изготовлены в период примерно с 1400-го по 1490-й годы.

По словам ученых, в те времена народы, населяющие Аляску, не могли обладать достаточными знаниями, чтобы изготавливать подобные украшения. Вероятно, бусы из Венеции проехали более 15 тысяч километров вместе с неизвестным купцом или путешественником по существовавшему в то время торговому пути – по Великому Шелковому пути в Сибирь, оттуда через Берингов пролив на Аляску.

Если специалистам удастся найти другие доказательства этой версии, то это будет означать, что торговля европейцев с Американскими коренными жителями велась задолго до прибытия в Новый Свет Христофора Колумба

Вашингтон, Зоя Осколкова

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