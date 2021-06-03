В США выпустили в дикую природу генетически модифицированных комаров

Ученые создали генетически модифицированных комаров, которые не кусаются. Предполагаются, что они со временем заменят своих диких сородичей, являющихся переносчиками опасных заболеваний.

Насекомых для эксперимента предоставила британская фирма Oxitec, которая уже реализовала подобные проекты в других странах. Комаров выпустили в естественные экосистемы во Флориде, передает РИА «Новости».

В 2009 году на территории архипелага Флорида-Кис было зарегистрировано около ста случаев лихорадки денге. Если оставить пациента без лечения, в 20% случаев заболевание заканчивается смертью.

В ходе расследования выяснилось, что инфекцию завезли иностранные туристы. Патоген распространили желтолихорадочные комары Aedes aegypti, которые составляют 4% местной комариной популяции.

Предполагается что генномодифицированные комары спарятся с дикими самками, а те произведут на свет потомство, которое будет лишено возможности размножаться. Летальная для комаров мутация, которая лежит в основе этого механизма самоуничтожения, была получена путем воздействия на насекомых гамма-лучами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.06.21

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