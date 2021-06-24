Российские ученые обнаружили древний неизвестный город

Археологи из России обнаружили на юге современного Ирака неизвестный ранее город, которому 4000 лет. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Руины древнего города Месопотамии были найдены под одним из холмов на берегу древнего русла Евфрата, в тридцати километрах от города Ур. Обнаруженные артефакты позволили уточнить время существования поселения. Выяснилось, что город даже древнее, чем предполагалось изначально – люди жили здесь с середины второго до первого тысячелетия до нашей эры.

«Нам удалось изучить отложения культурного слоя под Теллем Дехайла и уточнить некоторые аспекты. Судя по артефактам, город был обитаемым до раннего железного века, а не только в период старого Вавилона, как считалось до сих пор», – рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Шахмардан Амиров.

Предположительно, расцвет древнего города пришелся на период с 1900-х по 1700-е года до нашей эры, то есть, поселение пережило т.н. «месопотамские темные века» – системный кризис, который начался около 1739 года до нашей эры.

Тегеран, Зоя Осколкова

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