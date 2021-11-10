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Среда, 10 ноября 2021, 14:07 мск

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В Израиле нашли защищающее от похмелья кольцо

В Израиле археологи обнаружили древнее кольцо. Предположительно, его использовали для предотвращения похмелья, пишет издание UPI.

По мнению ученых, кольцо было изготовлено из золота примерно в III веке. Оно принадлежало представителю элиты. Украшение нашли в руинах древней винодельни.

В кольце есть камень пурпурного цвета, вероятно, это аметист. В те времена жители верили, что данный материал защищает от опьяняющих свойств вина.

Винодельня, на которой проводятся раскопки, производила белое вино и была очень крупным предприятием. В год она выпускала около 2 млн литров алкогольного напитка.

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