МКС сменит орбиту из-за обломков американской ракеты

Орбита Международной космической станции будет скорректирована из-за обломков американской ракеты. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска – 19.05.1994)», – пишет гендиректор «Роскосмоса» в своем телеграм-канале.

11 ноября Центр управления полетами (ЦУП) сообщил о том, что МКС успешно провела маневр уклонения от обломков китайского спутника Fengyun-1C .

15 ноября космонавты и астронавты укрылись в своих кораблях из-за угрозы столкновения станции с обломком. Однако орбиту менять не пришлось, опасные объекты пролетели на достаточном расстоянии от МКС.

Москва, Зоя Осколкова

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