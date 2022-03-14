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Понедельник, 14 марта 2022, 14:46 мск

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Большинство ученых против запрета алкоголя на научных конференциях

Две трети ученых высказались против запрета на употребление алкоголя на симпозиумах. По их мнению, спиртное помогает общению на научных конференциях. Об этом сообщает журнал Nature.

В опросе приняли участие около 1500 научных работников. Лишь четверть (26%) респондентов выступили за запрет на алкоголь, 6% не определились с позицией, а 68% заявили, что спиртные напитки на симпозиумах запрещать нельзя ни в коем случае.

По мнению тех, кто выступает против запрета, алкоголь расслабляет и создает подходящую для общения атмосферу, а также ломает барьеры между старшими учеными и студентами. Как сказал один из участников опроса, «лучшие научные дискуссии и коллаборации случались от того, что ученые выпивали стакан вина друг с другом на ресепшен или позже в баре».

В то же время противники спиртных напитков считают, что употребление алкоголя не только вредно для здоровья, но и не способствует продуктивным научным дискуссиям. Кроме того, подвыпившие коллеги часто досаждают окружающим.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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