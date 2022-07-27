«Роскосмос» сможет отправить команду на Луну вчетверо дешевле, чем НАСА

Отправка четырех человек на Луну на российском корабле обойдется в четыре раза дешевле аналогичной экспедиции НАСА. Разница в стоимости появилась благодаря базовым наработкам советских программ, объяснили в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института «Роскосмоса».

«Предварительные оценки стоимости пуска составляют около 4 млрд долларов. Проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле «Орел» показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле», – цитирует сообщение института ТАСС.

«Орел» планируется вывести в космос с помощью сверхтяжелой ракеты «Енисей», проект которой уже полностью готов. «Роскосмос» разрабатывал программу, ориентированную на экономические преимущества.

Настолько масштабные проекты лучше реализовывать силами нескольких стран, отметили в институте. Так можно выбрать лучшие технические решения и сэкономить, распределив затраты между участниками.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении российской лунной программы. Первой к естественному спутнику Земли отправят автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». После начала специальной военной операции по защите населения Донбасса Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с Россией по лунным миссиям.

Москва, Наталья Рязанова

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