«Европейская баба с возу, русской кобыле легче»: ЕКА отказалось от сотрудничества по российской лунной программе

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о приостановке сотрудничества с Россией по лунным миссиям в связи со спецоперацией на Украине. В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что все приборы ЕКА будут сняты с российских космических аппаратов.

В сообщении ЕКА уточняется, что приостанавливается совместная с РФ деятельность по миссиям «Луна-25, -26, -27». В рамках этих проектов европейцы должны были поставить порядка 10 приборов для российских лунных станций.

Комментируя решение ЕКА, глава Роскосмоса заявил, что европейские приборы будут сняты с российских аппаратов. «Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах. Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», – подчеркнул Рогозин в своем Telegram-канале.

Роскосмос заверил что отказ европейцев от сотрудничества не окажет влияния на российскую лунную программу. «Решение EKA снять этот прибор никаким образом не повлияет на выполнение задач нашей автоматической станции. Обойдёмся своими силами. А коллегам из ЕКА предлагаю сначала думать, потом делать», – говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Накануне в ходе визита на космодром «Восточный» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновляет свою лунную программу, а «Луна-25» будет готова к осени.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»