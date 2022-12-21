Волгоградские ученые придумали таблетку от стресса

Российские ученые разработали помогающее снимать стресс вещество. Таблетки на его основе будут действовать активнее и не вызовут упадка сил.

Открытие сделали ученые из Волгоградского государственного медицинского университета и Научно-технологического университета «Сириус». Результаты трудов они опубликовали в научном издании European Journal of Medicinal Chemistry вместе с итальянскими коллегами.

Новое вещество начинает действовать в малых дозах по сравнению с отечественными аналогами. И после приема не вызывает снижения работоспособности. Ученые уверены, что открытие поможет людям с эмоциональным выгоранием. Также препарат подойдет для повышения выносливости, например, во время интенсивных физических нагрузок.

В начале декабря уровень тревожности россиян продолжил расти и достиг 59%. Аналитики отметили, что россияне стали больше тратить на сладости, алкоголь и табачные изделия, но урезали расходы на культурные мероприятия и спорт. Такая модель потребительского поведения характерна для людей в стрессовой ситуации.

Волгоград, Наталья Рязанова

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