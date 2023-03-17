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Пятница, 17 марта 2023, 16:37 мск

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Ученый проживет 100 дней под водой ради лекарства от старения

Американский ученый Джозеф Дитури участвует в эксперименте, который поможет в исследовании влияния давления на человеческий организм. Он проживет под водой 100 дней. Об этом сообщает New York Post.

Профессор из Университета Южной Флориды в предыдущих своих работах пришел к выводу, что клетки, подвергшиеся большему давлению, удваивались в течение пяти дней. Это позволяет предположить, что жизнь под водой способна предотвратить болезни, связанные со старением.

Эксперимент стартовал 1 марта. Дитури живет в помещении 30 квадратных метров на глубине 9 метров. Во время опыта медицинская бригада будет регулярно погружаться к ученому, чтобы оценить состояние его здоровья. У мужчины будут брать анализы крови, делать УЗИ и электрокардиограммы. Кроме того, Дитури пройдет психологические тесты, чтобы понять последствия пребывания в одиночестве и в ограниченном пространстве в течение длительного периода времени.

Если американец продержится под водой 100 дней, то он побьет текущий рекорд в 73 дня, установленный в 2014 году двумя профессорами из Теннесси.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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