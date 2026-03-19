Сильнейшая за два месяца магнитная буря на Земле может продлиться почти неделю

Самая сильная за два месяца магнитная буря, как ожидается, начнется на Земле в четверг ближе к ночи и может продлиться до шести дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», – пояснили ученые.

Отмечается, за последние сутки прогноз по силе магнитной бури несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения.

На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника, 24 марта. Пик бури ожидается с 19 по 21 марта, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Ослабевать магнитная буря начнет с 22 по 24 марта, когда будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр.

По прогнозам ученых, часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния на широтах 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу.

Согласно первоначальному прогнозу, сила магнитной бури в пике составит от G2 до G3 (сильный уровень).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube