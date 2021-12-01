Брал взятку ремонтом квартиры: экс-замглавы депздрава Севастополя предъявлено обвинение

Бывшему первому замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владиславу Нусинову предъявлено обвинение по делу о крупном взяточничестве. Об этом сообщает управление СК РФ по РК и Севастополю. Экс-чиновнику инкриминировали получение взятки в виде ремонта его квартиры.

По данным следствия, в октябре 2019 года Нусинов при встрече с представителем строительной фирмы, которая осуществляла капремонт одного из медучреждений, предложил заодно сделать ремонт в его собственной квартире. Бизнесмен оценил стоимость в 500 тысяч рублей, в ответ чиновник пообещал лоббировать заключение с компанией договора на поставку товаров с подведомственным ему медучреждением. В случае отказа, Нусинов пригрозил препятствовать ее работе в Севастополе.

«В результате в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» («Медицинский информационно-аналитический центр») и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения», – говорится в сообщении ведомства.

Экс-заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя обвиняется в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (пункты «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд отправил бывшего чиновника под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также проверяют причастность обвиняемого к другим эпизодам преступной деятельности.

Как сообщал «Новый День», Нусинов был задержан в октябре прошлого года по результатам проверки МИАЦ, проведенной контрольно-счетной палатой.

Севастополь, Наталья Петрова

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