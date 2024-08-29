В Крыму задержали наркодилеров с крупной партией синтетики

В Крыму задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

«Установлено, что жители Ставропольского края – мужчина 1996 года рождения и его знакомая 1999 г.р. – вступили в сговор с неустановленными лицами в интернет-мессенджере с целью заработка от незаконной торговли наркотиками. Подозреваемые приехали на территорию Республики Крым для закладки свертков с разовыми дозами, а также извлечения оптовых партий наркотического средства», – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали в Севастополе после того, как они достали из тайника 200 граммов наркотиков.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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