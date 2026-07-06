Удар украинских военных по Музею обороны Севастополя является детально спланированной провокацией британских спецслужб. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако они, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников», – говорится в сообщении пресс-бюро.

Дело в том, что Музей в Севастополе напоминает Лондону о тяжелой военной кампании, обернувшейся для него колоссальными потерями. А конфликт на Украине британцы воспринимают как реванш за безуспешную попытку нанести России стратегическое поражение в XIX веке.

«Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата», – отметили в СВР, добавив, что Британии придется ответить как за этот удар, так и за многие другие преступления против россиян и украинцев.

Ранее сообщалось, что музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически полностью уничтожен после ночного удара БПЛА 9 июня. В ходе ночной атаки беспилотник попал в крышу музея, начался пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев позже уточнил, что удар по зданию музея-панорамы был нанесен кумулятивным зарядом.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали этот удар чудовищным преступлением, актом неприкрытого вандализма и варварства по уничтожению исторической памяти, и призвали международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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