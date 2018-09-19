Анджелина Джоли собирается снова выйти замуж

Звезда Голливуда Анджелина Джоли собирается выйти замуж за английского миллиардера. Пара уже провела тайную церемонию, на которой влюбленные подтвердили серьезность своих намерений. Об этом пишет таблоид New Idea, отмечая, что имя избранника актрисы держится в секрете.

По сведениям издания, официально оформить брак Джоли и ее тайный избранник пока не могут, поскольку артистка до сих пор не развелась с актером Брэдом Питом. Однако, несмотря на это, пара уже начала готовиться к свадьбе, которая, как уверяет таблоид, состоится в Лондоне.

Стоит отметить, что развод Джоли и Питта длится уже более двух лет. Они никак не могут прийти к решению по вопросу опеки над детьми. Их у пары шестеро – трое родных и трое приемных.

В конце мая СМИ сообщили, что Анджелины Джоли роман с известным актером Томом Хиддлстоном. Отмечалось, что они вместе уже несколько месяцев. Их отношения начались после церемонии «Золотой глобус», на которой коллега Тома по съемам в популярной кинофраншизе «Мстители» Крис Хэмсворт только и делал, что говорил Джоли о Хиддлстоне.

Ранее новозеландский таблоид Woman's Day написал, что Джоли собирается замуж за британского миллионера. Вполне вероятно, что избранником может быть Хиддлстон – он из Великобритании и действительно богат, благодаря успешности лент с ним.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

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