Брэд Питт закрутил роман с голливудской звездой

После того как Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о разводе, таблоиды неустанно следят за актерами. Инсайдеры сообщили, что Питт пережил разрыв и нашел новую возлюбленную, которая не уступает по красоте и известности бывшей супруге знаменитости.

Речь идет об оскароносной актрисе Шарлиз Терон. Как пишет The Sun, Брэд и Шарлиз уже месяц встречаются, а не так давно перестали скрывать свои отношения.

Ранее актеры дружили, но с декабря 2018 года их дружба переросла в нечто большее. Познакомил Питта и Терон Шон Пенн, с которым Шарлиз состояла в очень близких отношениях полтора года.

На прошлой неделе пару заметили в баре в Лос-Анджелесе. Питт весь вечер обнимал свою спутницу, при этом оба выглядели очень счастливыми.

Развод Джоли и Питта длится уже более двух лет. Они никак не могут прийти к решению по вопросу опеки над детьми. Их у пары шестеро – трое родных и трое приемных. Как ранее сообщали СМИ, Анджелина Джоли также находится в активном поиске и даже собирается замуж за британского миллионера.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 21.01.19

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