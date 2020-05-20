Джоли запретила Питту знакомить дочь с любовницами

Анджелина Джоли запретила бывшему мужу Брэду Питту знакомит их дочь Шайло с новыми возлюбленными. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным источников, Питт познакомил Шайло с коллегой Алией Шокат, с которой пресса приписывают актеру роман. Джоли сказала экс-мужу, чтобы он пресек общение дочери с этой женщиной.

Кроме того, инсайдеры отмечают, что актриса не хочет, чтобы ее дети общались и с Дженнифер Энистон, которая была замужем за Питтом. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

После развода с Анджелиной Джоли СМИ не раз называли любовницами Питта множество женщин, однако ни один из этих слухов не нашел официального подтверждения.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 18.05.20

На футбольном матче вместо зрителей на трибуны усадили секс-кукол. / Известный режиссер не хочет переносить премьеру своего фильма из-за пандемии. / Том Круз полетит в космос для съемок фильма. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»