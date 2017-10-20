Прощай, «Бранджелина»: стало известно имя новой пассии Брэда Питта

Голливудский актер Брэд Питт, по всей видимости, отчаялся воссоединиться со своей супругой Анджелиной Джоли и завел роман с новой девушкой, которая годится ему в дочери.

Таблоиды уверяют, что 53-летний Питт влюблен в английскую актрису 21-летнюю Эллу Пернелл. Журналисты сразу заметили сходство молодой звезды с Джоли. К тому же Пернелл играла персонажа Анджелины в молодости в картине «Малифисента».

По данным издания IBTimes, Питт и Пернелл практически не расстаются в последнее время. Они работают над экранизацией романа «Sweetbitter» писательницы Стефании Данлер.

Тем временем, по словам инсайдеров, Джоли была крайне недовольная тем, что ее бывший супруг нашел себе девушку, похожую на нее в молодости. Поклонники пары предположили, что Питт до сих пор переживает из-за развода, а потому нашел утешение в копии Анджелины.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли прожили вместе 12 лет, но в официальном браке – только два года. В семье Джоли-Питт трое приемных детей: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара и трое родных: старшая дочь Шайло и младшие близнецы Нокс и Вивьен.

О разводе звездной «Бранджелины» стало известно в конце сентября 2016 года. Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». Пресса регулярно полнится слухами, что знаменитости передумали и решили возродить отношения, впрочем, официально эта информация агентами актеров не подтверждалась.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 20.10.17

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