СМИ: Джоли и Питт решили сохранить брак / Знаменитости встречаются втайне от детей

Публикации за 12.05.17

Анджелина Джоли и Брэд Питт всерьез задумались над сохранением отношений. Звезды встречают втайне, чтобы лишний раз не тревожить своих детей, а Джоли даже купила особняк за 25 млн долларов по соседству с супругом.

По словам источника, близкого к знаменитой паре, Джоли и Питт оставили взаимные обвинения в прошлом и возобновили общение, пишет таблоид Hollywood Life. Инициатором сохранения отношений выступил Брэд, он усиленно работает над собой, чтобы избавиться от вредных привычек, которые, по некоторым данным, и стали поводом для расставания самой красивой пары Голливуда.

Друг семьи, пожелавший остаться неназванным, опроверг информацию о том, что Джоли собирается замуж за британского миллиардера, и категорично заявил, что Питт все еще любит жену, а у нее также сохранились чувства к мужу.

Знаменитые супруги предпочитают держать в секрете свои отношения, в том числе и от своих шестерых детей. Однако ранее стало известно, что Джоли купила дом неподалеку от виллы мужа, чтобы видеться с ним чаще.

Брэд Питт и Анджелина Джоли прожили вместе 12 лет, но в официальном браке – только два года. В семье Джоли-Питт шестеро детей, трое приемных: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара и трое родных: старшая дочь Шайло и младшие близнецы Нокс и Вивьен. Все эти 12 лет в прессе каждый год появлялись сенсационные заголовки о расставании звездной пары. Осенью 2016 года слухи подтвердились, Анджелина подала на развод, в заявлении она сообщила о непримиримых разногласиях между супругами.

СМИ писали, что дело во вредных привычках Брэда, якобы он пристрастился к алкоголю, и даже вел себя агрессивно по отношению к детям. Питт и его представители отрицали эти обвинения. Таблоиды сообщали, что лично разводящиеся актеры не общаются, все переговоры ведутся только через адвокатов. Позднее супруги заключили временное соглашение, по которому Джоли получила единоличную опеку над детьми, а Питт смог навещать их в строго оговоренные часы.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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