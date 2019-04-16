Актриса Анджелина Джоли сменила фамилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли изменила в документах фамилию. Это произошло после того, как они официально развелась с бывшим супругом Брэдом Питом.

До недавнего времени фамилия Анджелины в паспорте значилась как Джоли-Питт. С завершением бракоразводного процесса, который длился с 2016 года, звезда вернула себе прежнюю фамилию. Теперь 43-летнюю актрису по документам зовут Анджелина Джоли.

Однако примирения бывших супругов в ближайшем будущем ожидать не приходится. В частности пара до сих пор продолжает спорить о разделе соместного имущества, а также о праве опеки над шестерыми несовершеннолетними детьми – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 15.04.19

Актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста. / В Петербурге депутат Милонов получил по лицу от парковщика. / В Казани толпа подростков полминуты избивала сверстника ногами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»