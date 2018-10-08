Анджелина Джоли решила воспитывать детей вместе с Киану Ривзом

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли закрутила роман с актером Киану Ривзом. По данным зарубежных СМИ, актер поладил со всеми шестерыми детьми Джоли. Слухи об их отношениях начали появляться около года назад. В частности, звездная пара была замечена на одном из греческих курортов.

Ранее Джоли и Ривз отказывались комментировать свои отношения, но теперь посчитали, что время пришло. В окружении звездной пары рассказали, что мать Ривза одобряет его выбор. Напомним, Анджелина Джоли трижды была замужем и воспитывает 6 детей, а не столь давно она рассталась с актером Брэдом Питтом.

Стоит отметить, что в середине сентября появились сообщения, что Джоли собирается выйти замуж за английского миллиардера. По данным таблоида New Idea, пара уже провела тайную церемонию, на которой влюбленные подтвердили серьезность своих намерений.

По сведениям издания, официально оформить брак Джоли и ее тайный избранник пока не могут, поскольку артистка до сих пор не развелась с актером Брэдом Питом. Однако, несмотря на это, пара уже начала готовиться к свадьбе, которая, как уверяет таблоид, состоится в Лондоне.

Развод Джоли и Питта длится уже более двух лет. Они никак не могут прийти к решению по вопросу опеки над детьми. Их у пары шестеро – трое родных и трое приемных. В конце мая СМИ сообщили, что Анджелины Джоли роман с известным актером Томом Хиддлстоном. Отмечалось, что они вместе уже несколько месяцев. Их отношения начались после церемонии «Золотой глобус», на которой коллега Тома по съемам в популярной кинофраншизе «Мстители» Крис Хэмсворт только и делал, что говорил Джоли о Хиддлстоне.

Ранее новозеландский таблоид Woman's Day написал, что Джоли собирается замуж за британского миллионера. Вполне вероятно, что избранником может быть Хиддлстон – он из Великобритании и действительно богат, благодаря успешности лент с ним.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 08.10.18

Из-за развода с Петросяном суд арестовал миллионы на счетах Степаненко. / Баскова и Киркорова лишают звания «народный артист Украины». / Австрийский дачник сядет в тюрьму и заплатит 20 тысяч евро за убийство пчел. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»