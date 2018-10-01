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Понедельник, 1 октября 2018, 18:37 мск

Новости Бульварное чтиво

В США охотника ранил мертвый медведь

На Аляске охотник чуть было не погиб, когда на него свалилась с горы туша застреленного им медведя.

По данным Anchorage Daily News, двое мужчин охотились на озере Картер. Они увидели на утесе медведя и выстрелили в него. Мертвое животное скатилось вниз. Туша обрушилась на охотников.

В результате один из них успел отойти и не пострадал. Второй же получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 01.10.18

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