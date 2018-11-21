Лидия Федосеева-Шукшина и Барии Алибасов поженились

Музыкант Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина сочетались браком в Кутузовском отделе ЗАГСа.

Для 71-летнего Алибасова этот брак стал шестым, а для 80-летней Федосеевой-Шукшиной – седьмым. Пара уже давно живет вместе, но официально зарегистрировать отношения решилась только сейчас.

На торжественной церемонии присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья жениха и невесты.

Бари Алибасов – советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Лидия Федосеева-Шукшина – советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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