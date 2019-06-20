Бари Алибасов решил лишить сына наследства

Бари Алибасов заявил, что лишает сына наследства из-за того, что Алибасов-младший решил подзаработать на шумихе вокруг отравившегося отца. Об этом продюсер заявил в беседе с журналистом mk.ru.

Алибасов принял обозревателя в своей квартире. На вопрос о самочувствии артист заявил, что ест только детское питание, грубую пищу ему употреблять пока нельзя. Отравление чистящим веществом, очевидно, сказалось на здоровье продюсера. Он говорит, что находился не в больнице, а в некой организации, которая занимается нефтью. Вероятно, он описывал видения во время медикаментозного сна, в котором находился несколько дней.

Сообщения СМИ о том, что Алибасов-младший за большие деньги предлагает взять интервью у его отца, Барии Каримовича не удивили. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», – сказал продюсер.

К слову, кот Чуча, который потерялся после госпитализации, теперь дома и не отходит от хозяина. Питомца приютили сотрудники спортивного центра, а позже вернули, отказавшись от вознаграждения в размере 800 тысяч рублей.

«Я готов был отдать все, все деньги, квартиру, чтобы он сохранился… У меня мозг заработал только три дня назад. До этого 13 дней не работал. Он (Чуча) забыл меня за эти тринадцать дней, представляешь! Но уже вспомнил, уже не отходит от меня», – рассказал Алибасов.

Напомним, 5 июня Бари Алибасова поместили в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как он выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Несколько дней продюсер пребывал в состоянии медикаментозного сна. 11 июня он пришел в себя. В настоящее время артист находится в Подмосковье.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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