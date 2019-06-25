Отравление Барии Алибасова может быть инсценировано

В истории с отравлением Бари Алибасова есть много несоответствий. С такими повреждениями продюсера не могли так быстро выписать из больницы. Такое заявление сделал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

Врач прокомментировал внешний вид Алибасова после выписки, пишет «КП». По его словам, артист не выглядит исхудавшим, хотя три недели провел на строжайшей диете. Кроме того, у продюсера должен был измениться голос после ожога внутренних органов химическим веществом.

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят», – говорит гастроэнтеролог. Румянцев предположил, что история с отравлением – «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского Алибасов оказался по другим причинам.

Сын артиста заявлял, что отец потерял память и путал время, в котором он находится. Как сообщил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется, ни о какой амнезии не может быть и речи. Врач привел несколько примеров, когда люди находились в медикаментозном сне по несколько месяцев и затем полностью восстанавливались.

Напомним, 5 июня Бари Алибасова поместили в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как он выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Несколько дней продюсер пребывал в состоянии медикаментозного сна. 11 июня он пришел в себя, спустя шесть дней его выписали из больницы. В настоящее время артист находится в Подмосковье.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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