Врачи рассказали, чем чаще всего травятся россияне

В России растет число жителей, переживших токсическое воздействие на организм. По данным Минздрава, в прошлом году число отравившихся увеличилось на 7% по сравнению с 2017 годом. По словам медиков, россияне травятся лекарствами, бытовой химией и готовыми салатами из супермаркетов.

По словам анестезиолога-реаниматолога бригады скорой помощи Михаила Николаева, в последние годы выросло число обращений, связанных с неумеренным потреблением лекарственных препаратов, пишет News.ru. Чаще всего люди превышают дозу снотворного, некоторые делают это преднамеренно, стремясь снять напряжение или успокоиться.

«На второе место после таблеток я бы поставил химические соединения: средства для мытья посуды, очистки зеркал и полов. Эти вещества оказываются в желудках по рассеянности. Чаще такое случается с детьми, но и взрослые иногда попадают в нелепые ситуации», – рассказал Николаев.

Подобный случай, который обсуждала вся страна, произошел с продюсером Бари Алибасовым, который якобы вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Он несколько недель провел в больнице.

Что касается наркотических отравлений, то здесь, по словам врачей, за последние 10 лет тенденция изменилась. Если раньше карету скорой помощи чаще вызывали к людям, злоупотребляющим опиоидами, то сейчас вектор сместился в сторону психоактивных веществ. Очень часто ими травятся подростки и молодежь. Самые частые симптомы при таком типе отравления – головные боли, рвота, головокружение, в редких случаях бывают галлюцинации.

В течение года фиксируется несколько десятков случаев отравления беленой – ядовитым растением семейства пасленовых. Употребление этой травы (чаще случайное) приводит к тяжелым последствиям для организма.

Кроме того, россияне стали чаще травиться готовой едой из супермаркетов. «Даже если производитель соблюдает сроки хранения, такая пища чаще всего низкого качества. Ее готовят из продуктов, срок годности которых заканчивается. Последствия бывают тяжелыми – рвота, диарея, высокая температура. Я бы рекомендовал крайне осторожно употреблять эту продукцию», – предупредил врач скорой помощи Григорий Бобинов. В этом случае медики рекомендуют не тратить деньги на дорогие препараты, а принять аспирин и пить много воды.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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