Бари Алибасов госпитализирован в отделение токсикореанимации

Продюсера Бари Алибасова поместили в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщили в справочной службе больницы.

Ранее помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. В связи с этим ему потребовалась помощь врачей, передает ТАСС. Сын продюсера в свою очередь сообщил РИА «Новости», что Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Произошло это в студии. Врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь

Бари Алибасов – советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы «Интеграл» и «На-на».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.19

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