Бари Алибасов попал в больницу из-за передозировки «Виагры»

Бари Алибасов попал в больницу. У продюсера оказалось очень низкое давление. Об этом сообщил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасову стало плохо вечером. Врачи скорой помощи измерили давление, которое оказалось очень низким. «Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы», – цитирует Горжанкина РИА «Новости».

Представитель артиста уточнил, что, по одной из версий, самочувствие продюсера ухудшилось из-за приема препарата для потенции. В квартире у Алибасова нашли пустые упаковки от «Виагры».

Напомним, летом прошлого года шоумен был госпитализирован из-за отравления средством для очистки труб. Несколько дней продюсер пребывал в состоянии медикаментозного сна.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.12.20

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