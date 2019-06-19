Бари Алибасов рассказал о пережитом после отравления

Бари Алибасов дал первое интервью после выписки из больницы, куда он попал после отравления чистящим веществом. Продюсер рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Беседовал с артистом телеведущий Андрей Малахов. Встреча состоялась в квартире продюсера утром 18 июня.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», – рассказал Алибасов.

Фрагмент интервью был показан в конце программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Полная версия выйдет в следующем выпуске передачи.

По словам директора продюсера Вадим Горжанкина, во время интервью Алибасов находился под воздействием седативных препаратов. «Следовательно, окончательно еще не пришел в себя. В некоторые моменты он мог не отдавать отчет своим словам», – отметил Горжанкин.

Ранее директор продюсера сообщил РИА «Новости», что Алибасов активно интересуется тем, что произошло во время его отсутствия, благодарит медиков за спасение и даже обсуждает рабочие вопросы.

Напомним, 5 июня Бари Алибасова поместили в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как он выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Несколько дней продюсер пребывал в состоянии медикаментозного сна. 11 июня он пришел в себя. В настоящее время артист находится в Подмосковье. Он планирует проходить реабилитацию в Казахстане.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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