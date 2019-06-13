Мошенник подсунул помощникам Алибасова другого кота вместо пропавшего Чучи

Пока Бари Алибасов находится в больнице после отравления чистящим веществом, его близкие пытаются разыскать кота Чучу. Нашедшему питомца предлагается вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или концерт группы «На-На». Несчастьем в семье артиста воспользовался аферист.

Как сообщил BFM пиар-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, с ним связался мужчина, который утверждал, что нашел кота продюсера. «При этом он сказал, что очень торопится, у него поезд, – отметил представитель музыканта. – Деньги же в размере 800 тысяч рублей были специально оставлены сыном Алибасова в квартире на случай, если кот найдется».

Принимала животное и отдавала вознаграждение сотрудница Бари Алибасова, которую попросили снять момент возвращения кота на телефон. Однако мужчина наотрез отказался сниматься, сославшись на то, что не хочет публичности. Когда в квартиру приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, который хорошо знает Чучу, он сразу понял, что кот другой, хотя и такой же породы – канадский сфинкс.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший намерен продолжать поиски кота. Не исключено, что близкие артиста обратятся в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.

Напомним, 5 июня Бари Алибасова поместили в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как он выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Несколько дней продюсер пребывал в состоянии медикаментозного сна. Любимый питомец Алибасова Чуча пропал во время пресс-конференции, которая прошла в квартире артиста в Мерзляковском переулке 11 июня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.06.19

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