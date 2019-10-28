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Понедельник, 28 октября 2019, 11:33 мск

Новости Бульварное чтиво

Член американского конгресса уволилась после секс-скандала

Фото: Reuters

Член палаты представителей США Кэти Хилл подала в отставку после того, как стало известно о ее сексуальной связи с коллегой во время избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.

«C разбитым сердцем сегодня я объявляю о своем уходе из конгресса, – написала Хилл в своем твиттере. – Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать, но я считаю, что это самое лучшее для моих избирателей, моего сообщества и нашей страны».

На прошлой неделе комитет по этике палаты представителей начал расследование связи представительницы Демократической партии Кэти Хилл с сотрудницей конгресса. Сама конгрессвумен признала факт ненадлежащих отношений и принесла за это извинения.

Хилл была избрана в конгресс на промежуточных выборах 2018 года. Сначала она отрицала интимные связи с сотрудницей избирательного штаба. Как сообщили местные СМИ, Хилл якобы устраивала сеансы секса втроем вместе со своей коллегой и супругом.

Кроме того, конгрессвумен заявила, что подаст в суд на таблоид Daily Mail, которые опубликовал фото, где Хилл предстала обнаженной.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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