Бузовой запретили выпускать пиво и коньяк под своим именем

Певице Ольге Бузовой отказали в регистрации товарных знаков пива и коньяка. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности, сообщает Mash.
Бузова подала заявление на регистрацию названий для пива Buzbeer и коньяка Buzcognac. Однако в Роспатенте посчитали, что название пива очень похоже на уже существующую марку Buzz.
Что касается коньяка, то использовать это слово в названии имеют право только виноделы из французского департамента Шаранта, где расположен город Коньяк. Даже производители Армении ранее заявили, что откажутся от слова «коньяк» в наименовании своей продукции.
При этом бренды водки Buzvodka, а также вина Buzwine от Бузовой были зарегистрированы.
Стоит отметить, что певица не первый раз пробует себя в предпринимательстве. Ранее она открыла несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако в итоге заведения прекратили свою деятельность. Кроме того, телеведущая заявляла о запуске собственной криптовалюты Buzcoin.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 26.05.21
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