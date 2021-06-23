российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 июня 2021, 16:23 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Бузовой запретили выпускать пиво и коньяк под своим именем

Певице Ольге Бузовой отказали в регистрации товарных знаков пива и коньяка. Такое решение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности, сообщает Mash.

Бузова подала заявление на регистрацию названий для пива Buzbeer и коньяка Buzcognac. Однако в Роспатенте посчитали, что название пива очень похоже на уже существующую марку Buzz.

Что касается коньяка, то использовать это слово в названии имеют право только виноделы из французского департамента Шаранта, где расположен город Коньяк. Даже производители Армении ранее заявили, что откажутся от слова «коньяк» в наименовании своей продукции.

При этом бренды водки Buzvodka, а также вина Buzwine от Бузовой были зарегистрированы.

Стоит отметить, что певица не первый раз пробует себя в предпринимательстве. Ранее она открыла несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако в итоге заведения прекратили свою деятельность. Кроме того, телеведущая заявляла о запуске собственной криптовалюты Buzcoin.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.21

Найти и арестовать: полиция объявила в розыск Мэрилина Мэнсона. / Кевин Спейси возвращается в кино после секс-скандалов. / Принц Гарри признался, что был алкоголиком и наркоманом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

Армения откажется от названия «коньяк» для своей продукции

В России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

В России хотят ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

В Нижневартовске полицейские обнаружили более 5 300 бутылок нелегального спиртного

Пивовары просят Минфин изменить рецепт специального пива

В России хотят запретить продавать алкоголь и табак покупателям с детьми

Экспорт французских вин просел почти на 14%, а российских игристых вырос на 34%

В России хотят установить минимальную цену на пиво

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Бульварное чтиво, Экономика, Алкоголь,