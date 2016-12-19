Молодцы, сэкономили на детях: трагедия в Черемхово произошла из-за нехватки денег / Глава иркутского СКР рассказал о фатальной нищете в соцсфере региона

Публикации за 19.12.16

Первопричиной трагедии в черемховском интернате для детей-инвалидов, где летом от кишечной инфекции скончались несколько детей, стало экстремально недостаточное финансирование социальной сферы Иркутской области. То же самое – и в кадетском корпусе в Усолье, где были зафиксированы случаи дедовщины и избиения старшими воспитанниками младших. С большим докладом о ситуации в регионе выступил глава регионального Следственного комитета генерал-майор Андрей Бунёв перед депутатами местного ЗакСа. Полностью выступление генерала приведено на сайте Newsbabr.com.

Бунёв подчеркнул, что после расследования случившегося в Черемхово у него впервые за 30 лет службы «возникло желание доложить депутатам установленную следствием информацию», в том числе и потому, что именно депутаты принимают региональный бюджет, в котором не заложены средства на нормальную работу социальных, медицинских и образовательных учреждений. «То, что вы принимаете по обязательствам области, гарантированно вызывает крайне неблагоприятные последствия», – подчеркнул Бунёв.

По его словам, «наверное, можно всю ответственность за смерти возложить на директора учреждения (Черемоховского интерната – прим. ред.) – она не предприняла очень многого». «Но когда разбираешься, то очевидно, что очень многое она сделать и не смогла – не было выделено средств», – отметил генерал.

Он привел и подробности: «Первое – кадры. От того, насколько они добросовестны и профессиональны конечно зависит очень многое, а в случае, если дети больные – часто и жизнь. В том же Черемхово произошло сокращение должностей помощников воспитателей с ежемесячной зарплатой в 18 тыс. рублей на санитарок, получающих в месяц 6-8 тыс. рублей. Работа – одна и та же абсолютно – это утверждают сотни допрошенных работников этих категорий. Только нагрузка разная – на 32 ребенка было 111 штатных единиц персонала, затем на 60 детей – 125 единиц потом на 102 ребенка – 137 единиц. То есть при увеличении количества находящихся детей в 3 с лишним раза штат был увеличен на 24%. Нагрузка на работника выросла почти в 3 раза. Зарплата же при этом уменьшилась также в 2-3 раза. При этом, заметьте, количество врачей вообще не увеличилось – на 102 ребенка 1 педиатр».

Бунёв рассказал, как работают и что делают медсесты в интернате: «то же, что в обычной больнице, только при этом большая часть детей является тяжелыми инвалидами прикованными к постелям с тазовыми нарушениями, когнитивными расстройствами, многие из них нуждаются в зондовом питании, и это дети, которые при кормлении спокойно себя не ведут».

«Целых две сестры на день! На все!, – возмутился генерал. – И на медработу, и на зондовое кормление. На 120 детей! И одна из этих сестер остается на ночь. Одна медицинская сестра на 120 тяжело больных детей – инвалидов. А там дети, которым не объяснишь, день это или ночь. Они этого не понимают».

Далее: санитарный режим. «В помещении было 32 ребенка, стало 102. Кровати сдвинули – где друг к другу, где спинками, где практически в одни большие «нары». О каком режиме здесь можно говорить?», – риторически поинтересовался у народных избранников представитель СКР.

Также, подчеркнул он, в течение полугода детям-инвалидам не выделялось памперсов – «Денег не было».

Наконец, самое главное – лекарства и питание. Многие дети-инвалиды не могут глотать, им нужны жидкие лекарства, но на них опять-таки – «Денег нет». На детские таблетированные препараты также денег нет. Генерал пояснил, что приходилось делать персоналу учреждения: «Берутся взрослые таблетки, делятся персоналом, толкутся и даются детям. Удобно – дешевле всего. Но только толкутся не в тех условиях, в которых должны – на заказ этих работ в аптеке денег нет. И без разницы – в кишечной ли оболочке таблетка и что она не действует при размалывании – нет денег». «И даже эти дешевые препараты, фактически при таком способе введения не действующие часто приобретались на личные деньги персонала – у учреждения не было денег», – заявил Бунёв.

Он указал и на то, что детям было необходимо белковое питание – у них белковая недостаточность вследствие имеющихся заболеваний. «Не получают белковые препараты и продукты – крайне резко снижается сопротивляемость организма. Здесь вообще не получали. Деньги не предусмотрели», – вновь повторил генерал «мантру» о финансировании.

Он продолжил: «Многие задавали вопрос – почему массово заболели и почему после дизентерии скончались. Что-то еще надо объяснять?». Он добавил еще: нет денег на проведение положенного по СанПинам карантина, нет денег на текущий ремонт, нет денег на обязательные пандусы, лифты, приспособления для купания, специальные кровати и еще на очень и очень многое.

«Слушайте, в войну хоть на персонал деньги находили, – сказал Бунёв депутатам. – Здесь из-за создания невыносимых условий работникам грамотные сотрудники уволились, в основном работали приходящие до первой-второй полученной зарплаты направленные службой занятости лица. Может, и хорошие люди, но без опыта».

Примерно то же самое представитель СКР рассказал и о больнице, куда привозили заболевших детей-инвалидов из интерната, хотя, по его словам, там было «меньше страшного». Но – опять некомплект персонала, уход многих сотрудников, нет денег на ремонт, на расходные материалы (например, одноразовые перчатки), фактическое снижение зарплаты врачей (несмотря на «майские указы» президента). «Плохие они такие, доктора? Нет, очень стараются. Некомплект у них просто, ждут выполнения указов по повышению зарплаты. Может, она в общем и повысилась? Но практические доктора утверждают, что роста того, что они получают на руки, они не замечают», – сказал Бунёв.

«Я доложил про Черемховский интернат. Где-то лучше. Но не часто. Работники других интернатов говорят, что в основном то же самое. На снижение реальной зарплаты жалуются почти все, хотя и исключения были. На полное отсутствие денег на текущий ремонт жалуются все. Говорят – ну развалится же все», – заключил генерал.

Он добавил «один момент по Черемхово»: в учреждении, где содержатся тяжелейшие дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянном медицинском присмотре и уходе, ставки по зарплате такие, «что по этим окладам никто и никогда работать не будет». «Врач, работающий в системе Минздрава, получает в среднем 40 тысяч рублей в месяц. Такой же врач в системе Минобразования – 10 тыс. рублей в месяц. Плюс по существующей нормативной базе у него почему- то не идет медицинский стаж. Понятно, все ставки пустые. Понятно, детям медицинское сопровождение не оказывается. Зато экономия», – с горькой иронией добавил Бунёв. По его словам, по линии Министерства социального развития, опеки и попечительства неизрасходованные на конец прошлого года остались 241 млн. рублей. «Понятно – везде экономия», – добавил он.

«Я еще раз повторю. По моему мнению, Минсоц делает очень много хорошего. Насколько утвержденных вами денег хватает. По 2015 году им было освоено 20,6 млрд. рублей. По этому заложено примерно столько же. На следующий запланировано 20,5 – еще меньше», – предупредил он.

Далее он рассказал об Усольском кадетском корпусе, где ситуация в целом – аналогична черемховской. Также, по словам Бунёва, «еще более 30 подобных интернатных учреждений в системе Минобра и там ничего лучше нет».

«Финансирование на текущий ремонт – 0. Финансирование на ремонт теплоисточника производства 1961 года – 0. Зарплата сотрудников – динамика во многом аналогичная приведенной по Минсоцу. Медицинская сестра получала 3 года назад 16 тысяч рублей, 2 года назад – 18 тысяч рублей, год назад – 18 тысяч рублей, в этом году – 9 тысяч рублей. Врач – 10 тысяч рублей. Все врачи, а там несколько ставок, уволились, детей осматривает оставшаяся еще медсестра. Она же осуществляет предрейсовый осмотр водителей и работников столовой перед началом рабочего дня, хотя никакого права на это не имеет. Если прямо – просто им ставит штампики», – сказал Бунёв.

По его словам, большая часть воспитателей кадетского корпуса – «вчерашние уборщицы». «Просто их назвали воспитателями и они воспитывают подростков. До чего довоспитывали – пресса какую-то часть писала, очень далеко не все. Часть персонала, на сегодня установлено 7 человек – судимые или привлекавшиеся к уголовной ответственности. При этом еще половина персонала не проверена, там неизвестно что будет. А ведь вопрос оплаты труда – кто на такую зарплату идет», – вновь повторил генерал.

Он добавил: «В 21-м веке в элитном учебном заведения две трети детей спят на фанере – кровати в негодность пришли. На новые денег нет. Насколько мне известно, Минобр в этом году просил самый минимум средств, необходимых на ремонт. Минимальный минимум. Им дали 1/10 от этого. Они что делать-то будут, как деятельность обеспечивать? Я еще раз повторю – эта картина во всех интернатных учреждениях». Бунёв подчеркнул, что в интернатах сейчас из-за отсутствия денег нет и врачей, в итоге дети лишены нормальной медицинской помощи.

Говоря о подростковой преступности, он отметил, что в Иркутской области ситуация «очень сложная», а количество детских самоубийств в регионе в прошлом году в относительных числах худшее в России, в абсолютных – второе. Причиной представитель СКР вновь назвал нехватку денег в социальной сфере. Нет бесплатных спортивных и прочих секций и кружков для детей и подростков.

«Вы много в Иркутске и области бесплатных секций знаете? Дал поручение допросить тренеров и директоров спортшкол здесь в Иркутске. У всех показания одни – там, где нечастые бесплатные спортшколы, в этом году деньги идут только минимум на зарплату тренеров. На другое денег нет. На форму, ремонт, соревнования поездки и прочее нет денег. Не знают, как выжить», – поведал депутатам генерал.

«Мы куда вообще идем, мы на что деньги жалеем? На ребятишек, наше будущее. Сейчас получается так. А потом совершенно достойные родители не знают, что делать с ребенком – то ли повесится, то ли сядет. Этих случаев на глазах масса. Я понимаю, у нас экономическое чудо, стремительное снижение дефицита бюджета. Ну не за счет же жизни и здоровья детей и социально не защищенных групп населения», – заключил он.

Генерал пообещал, что если депутаты «заинтересуются» ситуацией и создадут рабочую группу, следственное управление по всей приведенной информации представит имеющиеся материалы.

Напомним, в Черемховском психоневрологическом интернате с конца июля было зафиксировано 42 случая острой кишечной инфекции, среди заболевших – 31 ребенок и 11 взрослых. 26 детей были госпитализированы. По результатам бактериологических исследований у 26 человек, в том числе у 15 детей, выявлен возбудитель дизентерии. В больнице умерли четверо детей.

Роспотребнадзор установил факт применения в интернате медпрепаратов, используемых при лечении острых кишечных инфекций. По мнению эпидемиологов, это говорит о сокрытии администрацией интерната случаев заболеваемости среди воспитанников и персонала. Предположительно, распространение инфекции в интернате произошло контактно-бытовым путем в результате заноса инфекции и ненадлежащего исполнения требований санитарного законодательства.

По факту массового заражения и гибели детей в интернате СКР возбудил четыре уголовных дела – три по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», одно по статье «Халатность». Главный врач городской больницы №1 Черемхово Геннадий Ступин был уволен, директор интерната Наталья Полатова была отстранена от должности. Под домашний арест отправлены двое сотрудников интерната и глава местного Роспотребнадзора.

Черемховский неврологический интернат был открыт в январе этого года. В учреждении собрали наиболее «тяжелых» детей из коррекционных детских домов Иркутской области и организовали за ними специализированный уход. Все воспитанники интерната имеют серьезные врожденные патологии – ДЦП, эпилепсию, энцефалопатию, гидроцефалию. Они не могут самостоятельно передвигаться и разговаривать. У большинства – диагноз «тяжелая умственная отсталость».

В октябре в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по выявленным фактам дедовщины в кадетском корпусе Усолья-Сибирского. В кадетской школе-интернате были зафиксированы неоднократные случаи избиения одних учащихся другими при попустительстве воспитателей.

Иркутск, Зоя Березина

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