В Черемховском психоневрологическом интернате опять отравились дети

Публикации за 06.03.17

В скандально известном Черемховском психоневрологическом интернате (Иркутская область) опять отравились воспитанники. Как сообщает областной Роспотребнадзор, трое детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Инцидент произошел еще 28 февраля, тогда в больницу попал первый заболевший ребенок.

Сейчас воспитанники интерната находятся под медицинским наблюдением, трое лежат в инфекционном отделении городской больницы Черемхово и получают адекватную медицинскую помощь. Состояние детей удовлетворительное.

По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевшего ребенка выделена сальмонелла, у двоих контактных детей – носительство возбудителя. В учреждении выявлено «несоблюдение противоэпидемических мероприятий в период введения карантина». Роспотребнадзор передал в Черемховский городской суд материалы о приостановлении деятельности интерната. Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, в Черемховском психоневрологическом интернате с конца июля прошлого года было зафиксировано 42 случая острой кишечной инфекции, среди заболевших – 31 ребенок и 11 взрослых. 26 детей были госпитализированы. По результатам бактериологических исследований у 26 человек, в том числе у 15 детей, выявлен возбудитель дизентерии. В больнице умерли четверо воспитанников учреждения.

Роспотребнадзор установил факт применения в интернате медпрепаратов, используемых при лечении острых кишечных инфекций. По мнению эпидемиологов, это говорит о сокрытии администрацией интерната случаев заболеваемости среди воспитанников и персонала. Предположительно, распространение инфекции в интернате произошло контактно-бытовым путем в результате заноса инфекции и ненадлежащего исполнения требований санитарного законодательства.

По факту массового заражения и гибели детей в интернате СКР возбудил четыре уголовных дела – три по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», одно по статье «Халатность». Главный врач городской больницы №1 Черемхово Геннадий Ступин был уволен, директор интерната Наталья Полатова была отстранена от должности. Под домашний арест отправлены двое сотрудников интерната и глава местного Роспотребнадзора.

Черемховский неврологический интернат был открыт в январе этого года. В учреждении собрали наиболее «тяжелых» детей из коррекционных детских домов Иркутской области и организовали за ними специализированный уход. Все воспитанники интерната имеют серьезные врожденные патологии – ДЦП, эпилепсию, энцефалопатию, гидроцефалию. Они не могут самостоятельно передвигаться и разговаривать. У большинства – диагноз «тяжелая умственная отсталость».

В декабре глава регионального Следственного комитета генерал-майор Андрей Бунёв в областном ЗакСе выступил с докладом о ситуации в интернате и рассказал, что первопричиной трагедии стало экстремально недостаточное финансирование социальной сферы Иркутской области. Бунёв подчеркнул, что после расследования случившегося в Черемхово у него впервые за 30 лет службы «возникло желание доложить депутатам установленную следствием информацию», в том числе и потому, что именно депутаты принимают региональный бюджет, в котором не заложены средства на нормальную работу социальных, медицинских и образовательных учреждений. «То, что вы принимаете по обязательствам области, гарантированно вызывает крайне неблагоприятные последствия», – подчеркивал генерал.

Иркутск, Зоя Березина

Иркутск. Другие новости 06.03.17

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