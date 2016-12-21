Никита Михалков проиграл в суде еще одно дело о «налоге на болванки»

Публикации за 21.12.16

Савеловский суд Москвы сегодня отказал в удовлетворении иска кинорежиссера Никиты Михалкова к нескольким СМИ с требованием признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию публикации о «налоге на болванки» и взыскать компенсацию морального вреда. Ответчиками по иску были, в том числе, газета «Известия» и холдинг «ФедералПресс Медиа». «В удовлетворении заявленных требований отказать», – цитирует РИА Новости постановление судьи.

В ходе разбирательства к участию в деле на стороне ответчиков был привлечен автор «Известий» Владимир Зыков. Представители ответчиков сообщили, что Михалков хотел взыскать с каждой из четырех указанных в иске организаций по 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как следует из материалов дела, поводом для обращения в суд стали две публикации. В сентябре 2015 года на сайте fedpress.ru вышел материал под заголовком «Минкультуры разрешило Михалкову кормиться с налога на болванки еще 10 лет», а «Известия» опубликовали в сентябре 2015 года заметку «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет».

Истец заявил, что названия статей содержат ложные утверждения о том, что однопроцентный сбор от стоимости ввозимых в РФ электронных носителей и устройств поступают лично Михалкову в качестве его дохода, а также не соответствующие действительности заявления о присвоении режиссеру функций по сбору платежей.

В холдинге ООО «Ай Ньюс» (в состав которого входит газета «Известия») отмечают, что в самом материале подробно и достоверно сообщается о продлении государственной аккредитации, дающей Российскому союзу правообладателей (РСП), главой которого является Михалков, полномочия по сбору так называемого налога на болванки. Со стороны «ФедералПресс» было заявлено, что, поскольку истец является автором фильмов, то уместно предположение о зачислении части поступивших в РСП платежей лично ему.

Лингвистическое заключение, составленное по итогам проведения судебной экспертизы, содержит вывод о невозможности установить негативный смысл в тексте заметки «Известий». В то же время эксперты посчитали, что заголовок «ФедералПресс» с фразой «Михалкову разрешили кормиться с налога на болванки» содержит недостоверное утверждение об удовлетворении личных нужд режиссера государственным сбором и имеет признаки негативной информации.

Ранее Гагаринский суд Москвы отклонил аналогичный иск режиссера Михалкова к РБК на 2 миллиона рублей, Мосгорсуд признал указанное решение законным.

Москва, Полина Николаева

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