Назначено время похорон Доктора Лизы / Погребение состоится на Новодевичьем кладбище

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Похороны главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, погибшей в крушении самолета Ту-154 над акваторие Черного моря вблизи Сочи, состоятся 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в президентском Совете по правам человека (СПЧ).

«Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище», – говорится в сообщении.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к фонду Справедливая помощь» сообщило, что тело Елизаветы Глинки было опознано.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, разбился недалеко от побережья Сочи рано утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Благотворительный фонд «Справедливая помощь» был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь.

Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.17

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