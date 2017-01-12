Эксперты: Ту-154 не сбивали и не взрывали / Число возможных причин катастрофы сократилось

Публикации за 12.01.17

Эксперты завершили назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года сразу после вылета из сочинского аэропорта Адлер. Они пришли к выводу, что следов криминального взрыва на борту лайнера или его боевого поражения ракетой нет, пишет «Коммерсантъ». Теперь, высказанные ранее предположения о теракте полностью исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека.

Как напоминает издание, версия теракта на борту Ту-154, направлявшегося с гуманитарной миссией на российскую военную базу в Сирию, изначально не была в числе приоритетных, однако сотрудники ФСБ совместно со следователями главного военного СУ СКР отрабатывали и ее в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ). В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках «Тушки», как уже сообщалось, находились медикаменты для пострадавших во время боевых действий людей и реквизит Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, артисты которого летели в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих.

Теперь специалисты сосредоточились на другой версии катастрофы – ошибке пилотирования, возможно, допущенной экипажем. Впрочем, нельзя исключать и версию технической неисправности. Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды с высоко задранным носом. Это может свидетельствовать о том, что лайнер был выведен на закритические углы атаки, что не позволяло ему набрать высоту. Получить точный ответ позволят данные параметрического и речевого бортовых самописцев.

Напомним, российские эксперты имеют значительный опыт расследования так называемого боевого поражения воздушных судов. Так, например, еще в 2001 году они сумели однозначно установить причину катастрофы Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который совершал полет из Тель-Авива в Новосибирск и рухнул в Черное море. Они пришли к выводу, что причиной гибели находившихся на борту лайнера 78 человек, стало боевое поражение самолета ракетой, выпущенной с зенитного ракетного комплекса С-200 во время учений украинской армии.

Катастрофа A321 компании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и упавшего на Синайском полуострове в октябре прошлого года, вообще была фактически раскрыта взрывотехниками ФСБ в первые дни после трагедии. Экспресс-анализ предметов багажа показал наличие на них следов тротила, а после вскоре было однозначно установлено, что 224 летевших этим рейсом человека погубила бомба, незаметно заложенная в багажный отсек лайнера пособниками террористов в египетском аэропорту.

Москва – Сочи, Иван Гридин

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