Глава Минтранса: техника Ту-154 перед крушением работала нештатно / Последний полет лайнера длился 70 секунд

Публикации за 29.12.16

Эксперты планируют сделать первые выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи в январе следующего года. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Максим Соколов. При этом он заявил, что уже сейчас можно говорить, что перед крушением имела место нештатная работа техники.

«Очевидно, что (перед крушением – прим. ред.) была нештатная работа техники (самолета – прим. ред.). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. На данный момент, что касается конструктивных частей элементов самолета – двигателей, шасси, других агрегатов – в основном они получены, и происходит их выкладка на берегу», – приводит слова министра «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», – сказал Соколов. По его словам, эта экспертиза уже началась.

Глава Минтранса особо отметил, что, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию о причинах катастрофы Ту-154, окончательные выводы должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз. Ранее в СМИ появилась информация о том, что крушение Ту-154 под Сочи могло произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности, в частности некорректной работы закрылков.

«Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», – сказал источник «Интерфакса».

По словам начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, последний полет Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, продолжался около 70 секунд. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».

«Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров», – сказал Байнетов. Он добавил, что скорость «на этом эшелоне» составляет 360-370 км/ч.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. После вылета из аэропорта Адлера, где лайнер осуществлял дозаправку, он пропал с экрана радаров. На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающим Новым годом. В результате крушения все пассажиры и члены экипажа погибли.

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