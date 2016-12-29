Основная фаза поисковых работ на месте крушения Ту-154 завершена / Большинство обломков подняли, третий «черный ящик» остается на дне

Публикации за 29.12.16

В Черном море у побережья Сочи завершилась основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. «Основная фаза поисково-спасательной операции завершена», – сказал собеседник агентства.

На данный момент спасатели сумели поднять на поверхность все основные фрагменты разбившегося лайнера. Обломки отправлены на специальную площадку, где специалисты проведут «выкладку» воздушного судна. Источник информагентства также добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Специалисты нашли два «черных ящика» разбившегося самолета. Третий самописец также найден, но пока его не подняли на поверхность. Отметим, что специальная комиссия по расследованию катастрофы изучает несколько версий причин крушения: некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотирования, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Как писал «Новый День», ранее Минобороны сообщило, что по итогам первичного анализа данных одного из бортовых самописцев удалось сократить число версий катастрофы. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», – отметили в Минобороны. Другой информации в ведомстве не предоставили.

Кроме того, в СМИ появились данные о последних словах пилотов и работе систем, что позволило журналистам смоделировать падение лайнера: на графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился на левое крыло, потерял высоту и скорость, после чего рухнул в море.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». По словам источника в оперативном штабе на месте катастрофы, «на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Сочи – Москва, Иван Гридин

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