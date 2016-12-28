СМИ узнали последние слова пилотов Ту-154 (ВИДЕО) / И смоделировали падение лайнера

Публикации за 28.12.16

Министерство обороны России сообщило, что по итогам первичного анализа данных одного из бортовых самописцев разбившегося у побережья Сочи самолета Ту-154, удалось сократить число версий катастрофы. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», – отметили в Минобороны. Другой информации в ведомстве не предоставили.

Между тем, в СМИ появились данные о последних словах пилотов и работе систем, что позволило журналистам смоделировать падение лайнера. Момент крушения Ту-154 восстановили по показаниям «чёрных ящиков». Об этом сообщает Life. На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился на левое крыло, потерял высоту и скорость, после чего рухнул в море.

По словам источника, пленка речевого самописца не пострадала при падении самолета. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». Данные со второго, параметрического, самописца пока не получены. По словам источника издания в оперативном штабе на месте катастрофы, «на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

По данным РИА «Новости», на месте крушения спасатели обнаружили тела еще трех погибших. Таким образом, общее число найденных тел увеличилось до 15. Эти данные «Интерфаксу» подтвердил источник в оперативном штабе на месте происшествия, уточнив при этом, что «обнаружены фрагменты тел нескольких погибших, четырех-пяти человек».

Как писал «Новый День», Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 28.12.16

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