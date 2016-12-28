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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.12.16

СМИ узнали последние слова пилотов Ту-154 (ВИДЕО) / И смоделировали падение лайнера
Фото: «Вести.ру»

СМИ узнали последние слова пилотов Ту-154 (ВИДЕО) И смоделировали падение лайнера

Министерство обороны России сообщило, что по итогам первичного анализа данных одного из бортовых самописцев разбившегося у побережья Сочи самолета Ту-154, удалось сократить число версий катастрофы. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», – отметили в Минобороны. Другой информации в ведомстве не предоставили.

Между тем, в СМИ появились данные о последних словах пилотов и работе систем, что позволило журналистам смоделировать падение лайнера. Момент крушения Ту-154 восстановили по показаниям «чёрных ящиков». Об этом сообщает . На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился на левое крыло, потерял высоту и скорость, после чего рухнул в море.

По словам источника, пленка речевого самописца не пострадала при падении самолета. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». Данные со второго, параметрического, самописца пока не получены. По словам источника издания в оперативном штабе на месте катастрофы, «на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

По данным РИА «Новости», на месте крушения спасатели обнаружили тела еще трех погибших. Таким образом, общее число найденных тел увеличилось до 15. Эти данные «Интерфаксу» подтвердил источник в оперативном штабе на месте происшествия, уточнив при этом, что «обнаружены фрагменты тел нескольких погибших, четырех-пяти человек».

Как писал «Новый День», Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 28.12.16

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