Очевидец рассказал о падении Ту-154 в море / Самолет быстро снижался и ударился о воду хвостом

Публикации за 27.12.16

Сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ России, который во время авиакатастрофы Ту-154 Минобороны находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем. Он рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, и сравнил его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Издание пишет, что, по словам очевидца, после взлета Ty-154, не набрал необходимую высоту, а затем стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.

По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы могли послужить неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной – 345 км/час, тем не менее, спустя несколько секунд самолет начал терять ее и высоту. Это могла быть ошибка пилотирования, но ее могли усугубить и другие факторы, например, перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.

Как писал «Новый День», ФСБ рассматривает четыре основные версии случившегося. В спецслужбе сообщили, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи. Поисковые работы начались незамедлительно, но к концу первых суток в 1,5 км от побережья Сочи спасателям удалось обнаружить только 11 тел погибших и 154 фрагмента лайнера. Вчера, 26 декабря, ближе к вечеру они нашли крупные обломки самолета, в том числе оторвавшийся хвост, на глубине около 70 метров. Их обнаружили с помощью эхолота, зарегистрировавшего на дне несколько крупных предметов. Поздним вечером, по сообщениям ряда информагентств, из обломков были извлечены и подняты на поверхность тела еще трех погибших. По неофициальным данным также удалось обнаружить один из бортовых самописцев.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 27.12.16

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