Минобороны подвело первые итоги работы на месте крушения Ту-154 (ВИДЕО) / Спасатели обнаружили 11 тел и 154 фрагмента самолета

Публикации за 26.12.16

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Через сутки после крушения самолета Ту-154 Минобороны России над акваторией Черного моря в 1,5 км от побережья Сочи спасателям удалось обнаружить 11 тел погибших и 154 фрагмента. Численность спасателей и кораблей увеличена, однако поиск осложняется особенностями рельефа дна, рассказали в Минобороны. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации сегодня доставит в Москву 10 тел и 86 фрагментов.

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, операция не прекращается ни на минуту. Однако поиск осложняется «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна». Численность спасателей достигла 3,5 тыс. человек. Они работают в круглосуточном режиме в три смены. В зоне поиска работают 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов, 135 водолазов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Также «задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10»», – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент специалисты сумели определить траекторию полета лайнера, они проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств. Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Как писал «Новый День», самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

Понедельник, 26 декабря, решением президента России Владимира Путина объявлен общенациональным днем траура. На аэродроме Адлер дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города Сочи.

В качестве основных версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Однако ряд СМИ сообщают, что также отрабатывается версия теракта. Так, «Лента.ру», со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта – это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», – отметил собеседник редакции. Он также отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. «Все свои. Это временами расхолаживает», – добавил он.

При этом источники «Интерфакса» считают версию теракта маловероятной по ряду причин. Большой разлет обломков разбившегося под Сочи Ту-154 (порядка 1,5 километра – прим. ред.) объясняется гидроударом, сообщил источник в экстренных службах. «По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», – сказал источник, добавив, что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена.

«Самолет вылетел с аэродрома «Чкаловский», который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. В свою очередь аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме. Проникновение посторонних лиц, либо пронос кем-либо из сотрудников несанкционированных предметов исключен», – сказал источник.

Напомним, самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из аэропорта Адлер. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, недалеко от побережья Сочи.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 26.12.16

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