Путин объявил о дне траура в связи с крушением Ту-154 (ФОТО, ВИДЕО) / Подняты первые тела погибших. Поисковые работы идут в круглосуточном режиме

Публикации за 25.12.16

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Завтра, 26 декабря, в России будет объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Минобороны РФ над Черным морем, в результате которого, по уточненным данным, погибло 93 человека. Об этом, выступая перед представителями СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прежде всего, хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы на Черном море сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур», – сказал глава государства.

Президент Сирии Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со случившимся. «С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников», – приводит агентство SANA текст заявления.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга, что по уточненным данным в настоящее время спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды тела десяти погибших, добавив, что наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154 продолжается. Он также рассказал, что район поиска составляет 10,5 квадратных километра акватории.

«Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника. В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. человек», – сообщил Конашенков.

Он также рассказал, что на аэродроме Адлер дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города Сочи.

В качестве основных версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Однако ряд СМИ сообщают, что также отрабатывается версия теракта. Так, «Лента.ру», со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта – это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», – отметил собеседник редакции. Он также отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. «Все свои. Это временами расхолаживает», – добавил он.

При этом источники «Интерфакса» считают версию теракта маловероятной по ряду причин. Большой разлет обломков разбившегося под Сочи Ту-154 (порядка 1,5 километра – прим. ред.) объясняется гидроударом, сообщил источник в экстренных службах. «По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», – сказал источник, добавив, что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена.

«Самолет вылетел с аэродрома «Чкаловский», который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. В свою очередь аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме. Проникновение посторонних лиц, либо пронос кем-либо из сотрудников несанкционированных предметов исключен», – сказал источник.

Как писал «Новый День», самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из аэропорта Адлер. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, недалеко от побережья Сочи.

По уточненным данным, на борту находились 93 человека. В списке погибших значатся 8 членов экипажа, 8 военнослужащих и 9 представителей средств массовой информации, 65 артистов и работников Ансамбля им. Александрова (в том числе художественный руководитель Александр Халилов), а также двое госслужащих, среди которых был и директор департамента культуры Антон Губанков.

Кроме того, в списке значится член международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная широкой общественности, как Доктор Лиза. По словам главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

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