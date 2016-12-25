Обломки Ту-154 нашли в море у побережья Сочи / Спасатели начали находить первые тела погибших

Публикации за 25.12.16

Сотрудники Военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону возбудили уголовное дело по факту крушения в акватории Черного моря самолета Ту-154 Минобороны России. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст.351 УК РФ).

Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира (по данным Минобороны, 84 пассажира – прим. ред.) и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где состоялась дозаправка лайнера, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производили поисково-спасательные службы Минобороны и МЧС России.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. В частности следователи изымают предполетную документацию, проводят допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку.

Кроме того, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым, сообщили в военном ведомстве.

Также стало известно, что обломки самолета были обнаружены в акватории Черного Моря, в 5,5 километра от побережья на глубине 50-70 метров. В море обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета, передает РИА «Новости». Обломки разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра. Ранее сообщалось, что крушение могло произойти в горах.

Спасатели нашли тело 1 погибшего в крушении Ту-154 в шести километрах от береговой линии Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна.

Как писал «Новый День», на борту пропавшего с радаров после вылета из Адлера Ту-154 находились более 90 человек. Помимо членов экипажа там были артисты ансамбля имени Александрова, а также представители СМИ. «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», – говорится в официальном сообщении Минобороны.



Пресс-служба «Первого канала» сообщила, что в командировку отправились корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал «Звезда» также подтвердил, что три его журналиста были на борту разбившегося лайнера. Также там была съемочная группа телеканала НТВ – корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. По данным ряда СМИ, на борту самолета Минобороны могла находиться и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Пресс-секретарь Глинки заявил RT, что не располагает подобной информацией.



Совет Федерации уже отреагировал на случившееся. Так, глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154 Минобороны. «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», – заявил Виктор Озеров, добавив, что есть две версии случившегося – либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 25.12.16

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