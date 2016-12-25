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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.12.16

На борту пропавшего Ту-154 был ансамбль имени Александрова и журналисты / Владимир Путин в курсе происходящего

На борту пропавшего Ту-154 был ансамбль имени Александрова и журналисты Владимир Путин в курсе происходящего

На борту пропавшего с радаров после вылета из Сочи Ту-154 находился 91 человек. Помимо членов экипажа там были музыканты ансамбля имени Александрова, а также девять представителей средств массовой информации. «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

В свою очередь РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что помимо музыкантов на борту находились журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда». Всего на борту Ту-154 Минобороны России, который вылетел из Адлера, находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность или ошибка пилотирования. В район поиска вылетел вертолет Ми-8, в готовность привели вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Также к поискам пропавшего самолета привлечены поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проводит совещание с использованием видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета. Также стало известно, что о ЧП доложено президенту России Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.

Кроме того, удалось скорректировать зону возможного падения лайнера – самолет, предположительно, рухнул в горах. «Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», сообщил источник агентства в силовых структурах. Ранее сообщалось, что лайнер пропал с радаров над акваторией Черного моря.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 25.12.16

Хабаровский поселок обесточен из-за пожара на электростанции. На место ЧП вылетел вертолет со спасателями и чиновниками. / Вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с радаров. На борту находились до 100 человек. / В Германии эвакуируют более 54 тысяч человек из-за подрыва 1,8-тонной бомбы.

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