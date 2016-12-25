Опубликован список пассажиров и членов экипажа рухнувшего Ту-154 (ВИДЕО, ФОТО) / Минобороны и МЧС наращивают группировку сил и средств в зоне ЧП

Публикации за 25.12.16

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Министерство обороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа, потерпевшего крушение над акваторией Черного моря самолета Ту-154. В нем указаны имена 8 членов экипажа, 8 военнослужащих и 9 представителей средств массовой информации, 64 артистов и работников Ансамбля им. Александрова (в том числе художественный руководитель Александр Халилов), а также двух госслужащих, среди которых был и директор департамента культуры Минобразования Антон Губанков.

Кроме того, в списке значится член международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная широкой общественности, как Доктор Лиза. По словам главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии, передает РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин уже распорядился оказать помощь родным и близким погибших в авиакатастрофе. «Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета. Страшная трагедия. Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь», написал градоначальник на своей страничке в Twitter.

Как писал «Новый День», сегодня утром, 25 декабря, Минобороны сообщило о пропаже с радаров отметки самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным ведомства на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа – военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие на базу Хмеймим в Сирии поздравлять авиагруппу ВКС РФ с Новым годом, и журналисты федеральных телеканалов.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым. Он также уточнил, что обломки судна были обнаружены в 1,5 километра от береговой линии Сочи. По его словам, в поисковой операции на данный момент задействованы 4 судна и 5 вертолетов, а также работают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Силы и средства наращиваются», – добавил он.

Фото: РИА «Новости»

МЧС также увеличивает группировку сил и средств в зоне крушения. Ведомство направит спасателей и водолазов «Центроспаса» и центра «Лидер» и увеличит группировку судов с шести до девяти. На место ЧП также выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Разбившийся самолет выпущен в 1983 году, общий налет судна составлял 6689 часов, сообщили в Минобороны. Последний ремонт он прошел в декабре 2014 года, а в сентябре текущего года прошел плановое обслуживание. Также отмечается, что пилот разбившегося Ту-154, летчик первого класса Роман Волков имел более трех тысяч часов летной практики.

По словам зампреда комитета Совфеда по экономической политике Сергея Калашникова, 33 года эксплуатации судна – большой срок, но не критический. Сенатор отметил, что в авиации существует система постоянных регламентных осмотров, которые исключают возможность эксплуатации судна с характеристиками, измененными из-за превышения максимального срока использования самолета, передает РИА «Новости». «Так что это не тот случай. Конкретные технические неисправности этого конкретного судна, не связанные с его возрастом, это уже другое дело», – сказал Калашников.

Президент России Владимир Путин также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154.

Сочи, Иван Гридин

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