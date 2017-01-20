Минобороны пересматривает свой авиапарк / «Туполев» обновят и заменят «Сухим»

Публикации за 20.01.17

Министр обороны Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены устаревших пассажирских самолетов более новыми. Эксперты считают, что контракт с Минобороны мог бы быть крайне выгоден для отечественных производителей. Однако обновление авиапарка, по словам Шойгу, должно пройти без дополнительных финансовых вливаний.

Вопрос о замене пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги министр поднял на совещании еще в начале января, сообщает «Коммерсант». Никаких конкретных сроков запланировано не было, но известно, что заменить устаревшие авиамашины могут новые лайнеры Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96-300.

По все видимости, об обновлении авиапарка в Минобороны задумались после катастрофы Ту-154Б-2, произошедшей 25 декабря прошлого года. Тогда в Сочи рухнул в море военный борт буквально через несколько минут после взлета, погибли 92 человека. В ходе расследования версия теракта была исключена, но почти месяц спустя межведомственная комиссия пока так и не представила официальных итогов.

В настоящее время оборонное ведомство эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2, семь Ту-154М, 36 Ту-134А и Ту-134А-3, а также девять Ил-62. Протяженность территории России обязывает Минобороны иметь большое число «развозных» пассажирских лайнеров. Кроме внутренних спецрейсов они используются для перелетов руководства министерства и высших военачальников. Несмотря на это, министерство предпочитает обновлять парк боевых самолетов и активно экономит на пассажирских. Так в части замены старых Ту-134 ведомство ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148-100Е, Ту-214 же закупался ограниченно и только в спецмодификациях.

Объединенная авиастроительная корпорация уже представила военным новое предложение. Ту-134 предложили заменить на SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 поставить Ту-214. В корпорации отмечают, что кроме дополнительной прибыли и стабильного контракта, это будет еще и хорошая реклама для продвижения SSJ 100 на зарубежные рынки.

Впрочем, военные не спешат заключать контракты. Сергей Шойгу поручил проработать вопрос замены авиапарка таким образом, чтобы ведомству не потребовалось запрашивать дополнительное финансирование у правительства. Возможно, именно поэтому точные сроки замены старых самолетов новыми не назывались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.01.17

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